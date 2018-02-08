В Саранске под колеса МАЗа попала 90-летняя пенсионерка

Жительница Саранска попала под колеса большегруза.

Представители республиканской Госавтоинспекция поведали, что 90-летняя женщина решила перейти проезжую часть вне пешеходного перехода, когда на нее наехал МАЗ. Старушке повезло, она получила только лишь ушиб колена. Уже после оказанной помощи ее отпустили домой.

Водитель трезв. По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись автобус и "легковушка".

Также стало известно о том, что в Саранске автобус сбил женщину на остановке. Водитель с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был найден.

Источник: 13.мвд.рф