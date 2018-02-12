Еще два жителя Мордовии стали погорельцами

Накануне, 11 февраля, в Мордовии произошло сразу несколько возгораний. Так, мы уже сообщали о сгоревшей бане в Кочкуровском районе и о загоревшемся гараже в саранском поселке Ялга. Однако на этом происшествия не закончились.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в 15:27 в деревне Саввинские Выселки Торбеевского района загорелась надворная постройка, принадлежащая 72-летнему пенсионеру. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м.

А в 16:11 в Ромодановском районе загорелась еще одна баня. Инцидент случился в селе Анненково на улице Центральная. В результате пожара строение бани, которое принадлежит 49-летней женщине, было повреждено на площади 33 кв.м.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Источник: 13.mchs.gov.ru