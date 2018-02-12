Подробности ДТП в Саранске: "Рено" протаранил "Калину", пострадали 2 человека

Стали известны некоторые подробности ДТП, которое произошло в Саранске в минувшие выходные. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, на улице Победы "Рено" с московскими номерами столкнулся с "Ладой-Калиной".

По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки. Он не пропустил "Калину" при выезде со второстепенной дороги.

Изначально сообщалось, что в аварии никто не пострадал. Однако в региональном МЧС утверждают, что 2 человека получили травмы. Их состояние на сегодняшний день не известно.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на 36-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП. В Чамзинском районе столкнулись "Мицубиси-Лансер" и "Лада-Гранта".

Источник: 13.mchs.gov.ru