Прокуратура Мордовии осуществляет надзор за расследованием смертельного ДТП

В Мордовии после смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Представители республиканской прокуратуры сообщили, что трагедия случилась 5 февраля на 22-м километре трассы Атяшево – Поводимово – Дубенки, где «встретились» «Форд» и «Лада».

В результате столкновения шофер отечественного авто от полученных травм скончался на месте аварии.

Прокуратура района осуществляет надзор за расследованием уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 18-летнего жителя Мордовии будут судить за жестокое избиение 16-летнего подростка.

Также стало известны подробности ДТП в Саранске, в котором «Рено» протаранил «Калину».

Источник: prokrm.ru