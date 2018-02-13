В Рузаевке пройдет большая ярмарка 18 февраля

В Рузаевке состоится большая ярмарка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Сообщается, что на ней будет представлен широкий выбор сельхозпродукции, мясные, кондитерские, кулинарные изделия и иные товары. Для покупателей приготовили и культурную программу.

Ярмарка пройдет в воскресенье, 18 февраля. Открытие ярмарки в 7:00.

Ранее сообщалось, что в Саранске может появиться система возврата tax free.

Также стало известно о том, что в Мордовии состоялось заседание координационного совета Росгвардии, посвященное частной охранной деятельности.

Источник: "Известия Мордовии".