В Рузаевке пройдет большая ярмарка 18 февраля

В Рузаевке состоится большая ярмарка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.
Сообщается, что на ней будет представлен широкий выбор сельхозпродукции, мясные, кондитерские, кулинарные изделия и иные товары. Для покупателей приготовили и культурную программу.
Ярмарка пройдет в воскресенье, 18 февраля. Открытие ярмарки в 7:00.
Ранее сообщалось, что в Саранске может появиться система возврата tax free.
Также стало известно о том, что в Мордовии состоялось заседание координационного совета Росгвардии, посвященное частной охранной деятельности.
Источник: "Известия Мордовии".