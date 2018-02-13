Атяшевские «Пантеры» представляют Мордовию на хоккейном турнире «Золотая шайба»

В поселке Майский Вологодской области начался финальный турнир клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд. Хоккейные баталии на вологодском льду продлятся 7 дней.

В младшей возрастной группе примут участие команды из 16 регионов России. Мордовию представляет команда «Пантеры» из Атяшева.

Отметим, что в первой игре "Пантеры" обыграли вологодскую "Чайку" со счетом 6:5.

Ранее сообщалось, что мордовская легкоатлетка Анастасия Шукшина завоевала золото на юниорском первенстве России.

Также стало известно о том, что "Мордовия" сумела уйти от поражения в игре с "Лучом-Энергией" на Кубке ФНЛ.

Источник: "Известия Мордовии".