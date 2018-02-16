В крупном ДТП под Саранском пострадали 4 человека

Крупное ДТП, в результате которого пострадали 4 человека, произошло под Саранском. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, в районе села Пензятка столкнулись два автомобиля. Их марки не уточняются.

Известно лишь о количестве пострадавших, но не об их состоянии. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Ленинском районе Саранска произошло ДТП с участием автомобиля "Валдай" и троллейбуса. Инцидент случился около 12:50 дня на улице Ульянова.

Также стало известно, что дальнобойщик из Мордовии попал в аварию в Рязанской области.

Источник: 13.mchs.gov.ru