Полиция Мордовии разыскивает украденную корову весом 400 кг

В Торбеевском районе Мордовии пропала молодая буренка. С заявлением в полицию обратился житель села Сургодь. По его словам, полуторагодовалая корова пропала с молочной фермы ночью. Вес "пропажи"- около 400 кг.

Теперь полицейским предстоит отыскать не только животное, но и воров.

Как сообщалось ранее, в Саранске был задержан 38-летний ранее судимый мужчина, который обокрал своего же приятеля. Преступник обналичил с карты знакомого 45 610 рублей.

Кроме того, в Мордовии вынесли приговор преступнику, который обвинялся в избиении пожилого мужчины.

Источник: 13.мвд.рф