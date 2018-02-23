Борцы из Мордовии стали лауреатами госпремии

Накануне в Саранске на торжественном заседании, приуроченном к Дню защитника Отечества, Глава Мордовии Владимир Волков присвоил лауреат государственной премии республики воспитанникам СШОР по греко-римской борьбе им. Алексея Мишина.

В числе отличившихся оказались Артем Сурков, Сергей Емелин и Заур Кабалоев, которые в начале года одержали победы на международном турнире «Гран-при памяти Ивана Поддубного» в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что в Саранске пройдет чемпионат Мордовии по MMA

Также стала известна дата открытия центра выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".