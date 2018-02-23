Жителю Саранска автобус переехал ногу

В Саранске автобус наехал на мужчину.

По словам очевидцев, авария произошло на улице Полежаева. Многотонная машина наехала пешеходу на ногу. Выходил ли он в этот момент из транспорта либо стоял на остановке, не сообщается.

На данный момент пострадавшему оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось, что в Саранске "Газель" сбила пешехода на тротуаре, водитель сбежал, однако полицейские установили его личность и объявили в розыск.

Также стало известно о том, что пешеход, попавший под колеса "девятки" в Инсаре, заплатит штраф.