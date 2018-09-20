В Мордовии полицейские задержали мужчину с каннабисом

Сотрудники уголовного розыска МВД России «Чамзинский» в ходе оперативных мероприятий обнаружили и изъяли 45 г каннабиса у жителя села Паракино Большеберезниковского района Мордовии.

По словам задержанного, он собрал на заброшенных дикорастущее наркотическое средство для личного употребления.

По факту обнаружения и изъятия наркотического средства в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Недавно мы сообщали, что три жителя Саранска подозреваются в незаконном хранении наркотиков, а также о том, что житель Мордовии, намеревавшийся продавать наркотики, не смог обжаловать приговор суда.

Источник: 13.мвд.рф