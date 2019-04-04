5 вредных мифов среди огородников

Нужно ли вносить удобрения? Правда ли, что органические удобрения безопасны? Расскажем о пяти популярных мифах, которые могут принести вред культурам на дачном участке.

Миф 1: Органические пестициды безопаснее химических

"Органические" фермеры частенько используют агрессивные пестициды натурального происхождения на своем участке. Однако яд гадюки или мышьяк – природные вещества – вряд ли кто-то назовет безопасными.

Так и здесь – пестициды на основе пиретина, выделяемого из астровых цветов (пижмы, хризантем, пиретрума), считаются особо опасными. Используемые для борьбы с сорняками и вредителями, они могут быть опасны не только для полезных животных и домашних питомцев, но и для людей.

Миф 2: pH-почвы можно понизить кофейной мульчей

Среди дачников есть мнение, что спитым кофе можно мульчировать почту под растениями, которые любят кислотную почву. Якобы кислая кофейная гуща понизит уровень pH и сделает почву более подходящей для таких культур.

Кофейная гуща и правда имеет пониженную кислотность, но применение ее в свежем виде не рекомендуется. Это объясняется тем, что кофейная гуща легко может заплесневеть. Избежать этой проблемы вполне возможно, промыв и высушив гущу перед мульчированием.

Однако второго минуса – того, что кофе тянет азот из почвы, не давая усваивать его растениям – можно избежать, только отказавшись от его использования. Для регуляции кислотности почвы лучше использовать специально созданные для этого средства – окислители с серой в составе.

Миф 3: Дренаж глинистой почвы можно улучшить песком

Совет использовать песок для улучшения водопроницаемости грунта часто слышат владельцы дачных участков с тяжелой глинистой почвой.

Мелкие и гладки частицы глины слипаются друг с другом в однородную массу. А при использовании с крупными и шероховатыми частицами песка якобы улучшится дренированная почвосмесь. Но это не так. Подобная мокро-песчаная смесь превращается в раствор, похожий на цемент с крайне низкими водопропускной способностью.

Улучшить структуру почвы можно применением компоста, но здесь тоже есть опасный миф.

Миф 4: Компост можно применять без ограничений

Компост, однозначно, отличное средство, повышающее плодородие почвы. Однако здесь важно учитывать то, из каких элементов состоят компостируемые растения. Поэтому важно не использовать компост из растений, прошедших обработку пестицидами. Острый кислый запах является свидетельством того, что качество у компоста крайне низкое.

Миф 4: Кожура банана служит хорошей калийной подкормкой

На основе банановой кожуры есть много рецептов подкормок. Это обусловлено большим содержанием калия в кожуре бананов. Кто-то использует измельченную в блендере кожуру, кто-то закапывает ее целиком в приствольные круги кустов.

Польза банановой кожуры несомненна, но важно то, что бактерии в процессе разложения забирают из почты огромное количество азота, обделяя им растения.

Чтобы избежать этого, нужно использовать банановые шкурки в качестве компоста, т.е. дать им перепреть. В таком виде они станут гораздо полезнее для почвы.



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