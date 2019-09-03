Гороскоп на 4 сентября: Тельцы и Раки будут ревновать, Весы захотят поплакать, а Рыб раскритикуют

Овен

Как бы Овен не любил оставаться наедине с собой, ему следует разобраться с тем, что вынуждает его становиться затворником, поскольку человек не создан для одиночества.

Телец

В этот день Телец может испытать чувство ревности, но причина, вероятнее всего, кроется в неуверенности в работе или отношениях.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам принять себя (в том числе и свою внешность) таковыми, какие они есть, а не стараться понравиться другим.

Рак

Схожие с Тельцом проблемы настигнут в этот день и Раков, которым также не помещает разобраться в себе и причинах своей неуверенности.

Лев

Атлетичных и спортивных Львов в этот день может заинтересовать искусство и разнообразные ремесла, ведь Львы, ко всем своим плюсам, еще и артистичная натура.

Дева

Раздражительность Дев в этот день будет приводить к спорам и конфликтам. Стоит разобраться в причинах такого отношения к окружающим и изменить его.

Весы

Чувствительность Весов будет просто зашкаливать, поэтому не удивительно, если представителям данного знака в этот день захочется уединиться и даже всплакнуть.

Скорпион

Скорпионам стоит понять разницу между решимостью и одержимостью, а если берет верх последняя, то лучше всего поговорить об этом со специалистом.

Стрелец

Стрельцам следует проявить излишнюю осторожность в делах, особенно если речь идет о подписании важных документов. Лучше трижды прочесть написанное мелким шрифтом, чем потом казнить себя.

Козерог

Возможно, что в этот день Козерогам придется пересмотреть свой подход к решению накопившихся проблем, особенно если предыдущие действия не дали нужного результата.

Водолей

Водолеям стоит попытаться в этот день раскрыть свою эмоциональную сторону, ведь это может оказаться сильным средством даже при общении с давно знающими вам людьми.

Рыбы

Рыбам в этот день не удастся угодить всем, поэтому критики ваших действий просто не избежать. Прислушивайтесь к мнению только тех людей, которые для вас значимы.

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