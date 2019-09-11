Гороскоп на 12 сентября: Близнецы встретят достойного противника, Львам все достанется даром, а Скорпионы могут побыть эгоистами

Овен

Чрезмерно эмоциональные в этот день Овны придумают, как с выгодой для себя использовать это состояние.

Телец

Слегка заторможенных с утра Тельцов заставит быстро проснуться водоворот событий, который сразу же захватит их и понесет до самого вечера.

Близнецы

Звезды говорят, что в этот день Близнецы могут столкнуться противником, который будет их полной противоположностью, но с такими же выдающимися качествами.

Рак

Чтобы добиться успеха в этот день, Ракам придется начать его как можно раньше, а на работе нужно будет затратить максимум усилий.

Лев

Львам для достижения цели достаточно будет просто прийти на работу, а все остальное будет даваться настолько легко, что вам останется только пожинать плоды.

Дева

В воздухе витает дух перемен, Дева. Если приложить усилия, то, вероятнее всего, вам удастся воплотить в жизнь одну из давно обдумываемых идей.

Весы

В этот день Весы будут на высоте как в эмоциональном, так и в интеллектуальном плане. Самое время реализовать задуманные ранее проекты.

Скорпион

Постоянная помощь другим людям эмоционально истощила Скорпионов, и в этот день они с чистой совестью могут заботиться только о себе.

Стрелец

Менять мир к лучшему, в том числе и себе на пользу, будет очень легко в этот день, Стрельцы. Слишком хорошее сочетание наличия сил и возможностей, чтобы ничего не делать.

Козерог

Заглядевшимся на свой внутренний мир Козерогам следует оглянуться вокруг и увидеть мир реальный. Возможны конфликты с друзьями, но не следует раздувать их и терять из-за этого верных приятелей.

Водолей

Водолеев съедает грусть и тоска, но вернуться в активную струю поможет работа. Начните новый проект – это поможет вам быстро обрести уверенность в себе.

Рыбы

В этот день Рыбы могут спокойно заговорить с близкими о чем-то сокровенном, ведь собеседник тоже откроется. Вы многое узнаете друг о друге и станете еще ближе.

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