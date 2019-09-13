Гороскоп на 14 сентября: к Тельцам и Ракам неожиданно прибудут гости, Девам нельзя терять самообладание, а Стрельцов и Козерогов смутит новая информация

Овен

В этот день Овнам, весьма вероятно, может поступить звонок или сообщение от давнего друга или знакомого, который попросит о помощи.

Телец

Появление нежданных гостей из прошлого может спутать все планы Тельцов на этот день. Стоит собраться и, несмотря на произошедшие изменения, сохранять спокойствие и выдержку.

Близнецы

Внезапное цунами мелких поручений на работе может выбить Близнецов из седла, однако в будущем вся эта куча уже сделанных дел поможет завершить крупный проект.

Рак

Раки будут заняты подготовкой дома к предстоящему и неожиданному визиту дальнего родственника. Спешка и суматоха заберут больше сил, чем сама подготовка.

Лев

Изменения в социальной сфере затронут всех соседей и Львов в том числе, поэтому намечается масса встреч и переговоров, от которых голова пойдет кругом.

Дева

Все будет сыпаться из рук Дев в этот день. Проблемы с техникой не их вина, а забота специалистов. Может появиться чувство бессилия, но нельзя терять самообладания.

Весы

Весы окажутся в центре внимания на общественном мероприятии, но им это будет не по душе. Можно будет ненадолго уйти и снова вернуться, чтобы снизить интерес к вашей персоне.

Скорпион

Не следует быть слишком строгим к себе, Скорпион. Лучше приведите мысли в порядок, поскольку впереди ждет масса важных дел, которые потребуют ясности ума.

Стрелец

Новая информация может поставить под сомнение некоторые устоявшиеся убеждения Стрельцов. Стоит рассмотреть новые данные более объективно и окажется, что там не так уж и много нового.

Козерог

Новые сведения могут совершить переворот и в жизни Козерогов, но на поверку окажется, что появившиеся в связи с этим проблемы имеют вполне очевидное и здравое решение.

Водолей

Сообщения, полученные в этот день Водолеем, натолкнут его на новые мысли и идеи, которыми захочется поделиться с друзьями и коллегами.

Рыбы

Не следует себя «грузить» финансовыми проблемами в это день, Рыбы. Лучше проведите время с семьей или друзьями на природе, в парке или зоопарке.

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