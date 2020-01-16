Гороскоп на 17 января: Близнецы будут везде успевать, Девы проявят себя на работе и дома, а Весы наладят контакт с командой

Овен

Проницательность Овнов наряду с вашей чувствительностью в этот день помогут решить проблемы, с которыми к вам будут обращаться родные, близкие и коллеги.

Телец

Совет друзей или коллег поможет выбрать одну из множества хороших идей, которыми будет полная ваша голова, Тельцы, в этот день.

Близнецы

Отличный день для работы над собственными проектами, Близнецы. Впрочем, вас попросят оказать помощь в работе на коллективным «детищем», но в этот день вы успеете все и везде.

Рак

Хорошее физическое самочувствие и отличный психологический настрой позволят Ракам решать привычные задачи быстрее, чем обычно.

Лев

Только настойчивость Львов поможет вам сделать в этот день все необходимые, но не совсем приятные дела, чтобы не откладывать эти моменты в долгий ящик.

Дева

Практичность Дев и эффективность ваших действий будут полезны не только на работе, но и дома, когда близкие и родные попросят вашей помощи в бытовых делах.

Весы

Острое, ясное и логичное мышление Весов поможет вам не только решать проблемы на работе, но и даст возможность наладить позитивное общение со всеми членами команды.

Скорпион

Скорпионам придется заставить домашних помочь вам в уборке дома, который уже забыл, что такое идеальный порядок.

Стрелец

Поступающие издалека подтверждения успехов Стрельцов будут держать ваш разум на позитивной волне и вы сможете обдумать план действий на ближайшую перспективу.

Козерог

Обеспокоенные своим здоровьем Козероги вполне могут начать делать специальный комплекс физических упражнений, а также сесть на диету в этот день.

Водолей

В этот день Водолеи прояснят некоторые вопросы, которые очень важны для вашей семьи. Отличная работоспособность поможет быстро решить все остальные проблемы.

Рыбы

Насущная необходимость заставит Рыб произвести в этот день все операции, необходимые для стабильности вашего финансового положения.

Читайте также Гороскоп на январь 2020 года: Тельцам потребуется помощь, Ракам следует полагаться на интуицию, а у Козерогов и Водолеев будет отличный месяц

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами