Гороскоп на 23 января: Близнецы смогут чувствовать настроение окружающих, Раки проявят творческую жилку, а Стрельцы достигнут цели и отпразднуют успех

Овен

Звезды советуют Овнам устроить в этот день романтическое приключение для своего избранника, завершив действо прекрасным свиданием вечером.

Телец

Обостренная интуиция поможет Тельцам понять моменты, которые в другие дни могли бы сбить вас столку или быть неверно истолкованы.

Близнецы

В этот день Близнецы могут чувствовать настроение окружающих еще до того, как оно проявится. Воспользуйтесь этим, чтобы получить преференции по службе или преимущество в амурных делах.

Рак

Творческая натура Раков может проявить себя после беседы с другом или новым знакомым на духовные или религиозные темы.

Лев

Звезды советуют Львам правильно воспользоваться внезапно проявившимся даром предсказания, когда вы будете заранее знать, что сделает и скажет тот или иной человек.

Дева

Проведенная с другом беседа заставит Дев выразить свои переживания в письме. Возможно также другое творческое проявление эмоций, разбуженных разговором.

Весы

Физические упражнения Весов, выполненные утром, придадут тонус вашему организму и настроят мозг на позитивный лад, усилят интуицию и дополнят вдохновением.

Скорпион

Подумавшие о далеком друге Скорпионы могут вскоре получить звонок от него. Не удивляйтесь такому совпадению, к тому же друг порадует вас отличной новостью.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут достичь цели, к которой давно и упорно шли. Вечером можно встретиться с друзьями и близкими в ресторане, чтобы отпраздновать успех.

Козерог

Звезды советуют Козерогам в этот день полагаться на интуицию, а не на трезвый и прагматичный расчет, как вы обычно привыкли делать.

Водолей

Научная приверженность Водолеев фактам и правилам в этот день дополнится расширенными телепатическими способностями, обещают звезды.

Рыбы

Сон Рыб может заставить вас начать изучать такие стороны жизни, о которых вы ранее особо не задумывались. Полезным может оказаться любой опыт, так что не ограничивайте себя.

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