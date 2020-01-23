Гороскоп на 24 января: Тельцы должны помочь другу, Львы будут заняты решением своих проблем, а Козерогам и Рыбам не стоит ввязываться в спор

Овен

Звезды предупреждают Овнов о проблемах, которые может вам создать один человек, мечтающий оказаться как можно ближе к вам.

Телец

Тельцам следует убедиться, что вы находитесь рядом с друзьями не только в хорошие моменты их жизни, но и когда им плохо. Окажите поддержку дорогому для вас человеку.

Близнецы

Лицо Близнецов будет выдавать все ваши эмоции, поэтому лучше ничего не скрывать, и говорить то, что вы чувствуете. В этот день вы выдержите любой удар.

Рак

В этот день Раки смогут оказывать влияние на происходящие вокруг процессы. Однако пусть успех не кружит вам голову, ведь есть еще другие центры силы и лучше не наживать себе врагов.

Лев

Львам не следует взваливать на свои плечи проблемы других людей. У вас их тоже хватает, и решить их в этот день будет не так просто, как кажется.

Дева

Непредвиденные обстоятельства могут осложнить для Дев этот день. Прелесть заключается в том, что вы готовы справиться с любыми неожиданностями.

Весы

Чтобы найти свой путь, Весы, иногда нужно перепробовать все варианты. Эмоциональная стабильность позволит вам уверенно беседовать с высокими чинами, от которых зависит поддержка вашего проекта.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не беседовать с людьми свысока, а переходить на их уровень, чтобы получить доверие со стороны собеседника и его поддержку.

Стрелец

Стрельцам следует понимать, что стремящиеся ужалить вас люди используют для этого лишь свои эмоции, а никак не факты, поэтому реагируйте на выпады соответствующим образом.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам держаться подальше от других людей и особенно их мнений на вас счет. Вы никого не переубедите, только зря потратите время и силы.

Водолей

Если тело Водолеев сообщает о необходимости остановиться и отдохнуть, то не следует игнорировать такие сигналы. Гонок будет много и вы еще успеете занять первое место.

Рыбы

Бесполезно доказывать собеседнику что-то, чего он не хочет слышать, Рыбы. Потратьте свое время более продуктивно, чем спорить с упрямцем.

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