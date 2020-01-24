Гороскоп на 25 января: Раки обратятся за помощью к друзьям, Весы получат хорошие новости, а посылка для Рыб задержится в пути

Овен

Пытающая внутри Овнов страсть потребует от вас назначить романтическую встречу избраннику, но ее придется перенести по независящим от вас или вашей половинки причинам.

Телец

Планы Тельцов, равно как и вашей половины, будут нарушены проблемами на работе, поэтому вы оба будете находиться вдали от дома и не сможете увидеться.

Близнецы

За спиной у Близнецов могут начать распространяться слухи о вас, но не судите строго тех, кому просто нечего делать и они от скуки сочиняют небылицы.

Рак

Проект, который задумали реализовать Раки, потребует серьезных финансовых инвестиций, поэтому вам придется обратиться за советом или поддержкой к друзьям и знакомым.

Лев

Уставшие Львы будут раздумывать над тем, идти ли на заранее назначенную встречу вечером или все отменить. Звезды советуют провести вечер дома.

Дева

В этот день вокруг Дев будет летать ложная информация и непроверенные слухи. Не вздумайте что-либо из услышанного принимать на веру, особенно если это касается родных и близких.

Весы

Весы могут получить вдохновляющие новости о проведенной сделке, но для ее завершения придется оформить множество документов. Вечером отпразднуйте событие с друзьями.

Скорпион

Банковская ошибка или другая неприятность может стать причиной плохих новостей о финансах Скорпионов. Вскоре все наладится, поскольку это лишь временный криз.

Стрелец

Временные сложности с новым оборудованием могут негативно отразиться на карьере Стрельцов. В ближайшее время все войдет в норму, а ваши грамотные и профессиональные действия оценит руководство.

Козерог

Новая техника подведет также и Козерогов, у которых намечается один из самых тяжелых дней за последнее время. Приведите мысли в порядок непродолжительной прогулкой.

Водолей

Звезды советуют Водолеям записать свои сны, поскольку нахлынувшее вдохновение потребует реализации и вам захочется воссоздать нечто из увиденного во сне.

Рыбы

Ожидавшаяся Рыбами посылка не придет в срок. Вы уже начнете думать, что она затерялась или вовсе пропала, но не волнуйтесь – она просто задерживается в дороге.

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