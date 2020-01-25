Гороскоп на 26 января: представители всех знаков в разной степени получат обостренную интуицию, проницательный интеллект, а также гармонию разума и эмоций

Овен

Овны могут начать изучать значение увиденного сна. Однако свою проницательность и интеллект следует направить на решение других проблем, в том числе на работе.

Телец

Звезды советуют Тельцам делиться своими планами с окружающими лишь намекая на ваши намерения. Гармония эмоций и интеллекта поможет вам еще больше сблизиться с избранником.

Близнецы

Близнецам следует устроить в этот день вечеринку, чтобы отблагодарить друзей, родственников и близких, помогавших вам с выполнением важной работы.

Рак

Хороший день для Раков, которые приятно проведут время с любимым человеком. Позже ваша пара может влиться в веселую компанию друзей.

Лев

Усиленный интуицией интеллект Львов поможет вам в зародыше гасить различные неприятные ситуации, которые могут возникнуть во время переговоров с пришедшими к вам домой коллегами и партнерами.

Дева

Посетившее Дев в этот день вдохновение поможет вам решить творческие задачи лучше, чем когда-либо ранее, поэтому постарайтесь сделать как можно больше дел.

Весы

Звезды советуют Весам получить в этот день новый навык, который поможет вам использовать компьютеры при работе с финансами, что положительно отразится на итоговом балансе.

Скорпион

Скорпионы, приглашенные в компанию друзей, могут познакомиться на встрече с новыми людьми. Обостренная интуиция позволит вам сразу определить интересных и полезных в будущем персон.

Стрелец

В этот день Стрельцы откроют для себя множество путей, которые приведут вас к успеху в будущем. Прелесть заключается в том, что с принятием решения можно не торопиться.

Козерог

Звезды советуют Козерогам в этот день больше гулять на свежем воздухе, ведь именно в это время вам в голову придут отличные идеи. Лучше бы все их записать, чтобы затем спокойно обдумать.

Водолей

Водолеям следует работать над художественными проектами, пока ваши интуиция и интеллект образуют яркий, творческий и взрывной союз. Максимально используйте эту энергию.

Рыбы

Решившиеся попутешествовать Рыбы столкнуться только с одной проблемой – выбором места, куда следует отправиться. К вам захочет присоединиться и ваш избранник.

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