Гороскоп на 19 февраля: Овнам и Тельцам лучше быть вдали от женщин, Раки могут поссориться с другом из-за денег, а Скорпионы будут принимать гостей

Овен

На Овнов в этот день может злиться представительница прекрасного пола, при этом в деле могут фигурировать деньги. Ничего исправить сразу не выйдет, поэтому дайте все необходимые заверения и отступите.

Телец

Тельцам также в этот день лучше держаться как можно дальше от женского пола, особенно если одна из его представительниц является вашим руководителем.

Близнецы

Отправившиеся в путешествие Близнецы могут столкнуться с пропажей некоторых вещей, но скорее всего их не украли, а просто вы их забыли дома. В любом случае держите ценные вещи при себе.

Рак

Финансовые вопросы могут встать между Раками и вашим другом – один из вас должен деньги приятелю, но никак не может их вернуть. Постарайтесь найти компромисс, пока вы оба не обозлились друг на друга окончательно.

Лев

На социальном или другом мероприятии Львов могут познакомить с человеком, который будет вызывать у вас неприятные чувства. Постарайтесь избавиться от его общества как можно скорее.

Дева

Отъезд в командировку одного из коллег на работе заставит Дев быть в напряжении, пока за уезжающим не захлопнется дверь такси. Придется перетерпеть.

Весы

Креативность, воображение и интуиция Весов находятся на подъеме, поэтому вы сможете творить, не оглядываясь на мнение других. Отличный день, если не считать избранника, который огорчен вашим отсутствием.

Скорпион

В этот день дом Скорпионов может напоминать проходной двор – столько много там побывает гостей, друзей и даже не очень знакомых личностей. Будьте спокойны, скоро это все закончится.

Стрелец

Стрельцам следует постараться как можно быстрее завершить свою работу, чтобы сбежать домой. Напряжение этого дня даже может заставить одного из коллег заплакать, помогите ему в трудную минуту.

Козерог

Близкие Козерогов могут быть расстроены в этот день, так как ваши финансовые возможности не позволяют им срочно купить «совершенно необходимую» вещь.

Водолей

Родной или близкий Водолеям человек окажется в сложной ситуации. Помогите ему советом, просто поддержите морально, но не ждите похвалы, ведь сразу ваши слова не сработают, потребуется время.

Рыбы

Взволнованность и напряженность Рыб в этот день могут передаться вам от других людей. У вас все хорошо, но вы склонны подмечать даже малейшие детали поведения окружающих, которые выдают их тревогу.

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