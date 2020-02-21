Гороскоп на 22 февраля: Тельцы будут принимать гостей, Львы должны помочь избраннику, а Весы смогут сделать то, на что обычно не хватает времени

Овен
В этот день у Овнов все будет отлично получаться. Звезды советуют быстро сделать все дела на работе и устроить романтический сюрприз своему избраннику.
Телец
Дом Тельцов выглядит отлично, и каждый приходящий одаривает вас комплиментами, к тому же о ваших кулинарных способностях уже ходят слухи. Ну как можно винить гостей, решивших задержаться на ужин?
Близнецы
В районе, где живут Близнецы, происходят изменения, но эти перемены к лучшему, уверены звезды. Рядом могут поселиться отличные люди или же откроется новый магазин с низкими ценами.
Рак
Не так давно полученные навыки управления капиталом уже вскоре могут себя проявить, Раки. Вы можете получить дополнительные средства, которые звезды советуют с умом инвестировать.
Лев
В этот день избраннику Львов может потребоваться ваша поддержка, только не душите его заботой. Не забудьте позаботиться и о себе – пробежка или поход в спортзал будут отличным выбором.
Дева
Девы будут заняты завершением большого проекта, поэтому у вас не будет времени, чтобы толком поесть. Плотный завтрак придаст вам сил на целый день.
Весы
Непредвиденное обстоятельство перечеркнет планы Весов на этот день, но почему бы не использовать это с пользой? Сделайте то, на что у вас обычно не хватает времени.
Скорпион
Скорпионы усердно работают над сдачей проекта, поэтому даже во сне вы сводите таблицы и чертите графики. Не волнуйтесь, сразу после завершения этой работы вы сможете полноценно отдохнуть.
Стрелец
В этот вечер Стрельцы будут очень романтичны и подготовят соответствующую обстановку для встречи со своим избранником.
Козерог
Перед Козерогами могут открыться новые пути для получения большего дохода. Возможно это даже будет новое место работы с более высокой зарплатой.
Водолей
Звезды советуют помнить Водолеям пословицу о том, что глаза бояться, а руки делают, ведь увидев количество работы на этот день вы и правда можете испугаться.
Рыбы
Как только Рыбы переступят порог офиса, на вас сразу же свалится огромная куча проблем. Спокойно выпейте кофе, а затем в порядке очереди решите все задачи.
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