Гороскоп на 22 февраля: Тельцы будут принимать гостей, Львы должны помочь избраннику, а Весы смогут сделать то, на что обычно не хватает времени

Овен

В этот день у Овнов все будет отлично получаться. Звезды советуют быстро сделать все дела на работе и устроить романтический сюрприз своему избраннику.

Телец

Дом Тельцов выглядит отлично, и каждый приходящий одаривает вас комплиментами, к тому же о ваших кулинарных способностях уже ходят слухи. Ну как можно винить гостей, решивших задержаться на ужин?

Близнецы

В районе, где живут Близнецы, происходят изменения, но эти перемены к лучшему, уверены звезды. Рядом могут поселиться отличные люди или же откроется новый магазин с низкими ценами.

Рак

Не так давно полученные навыки управления капиталом уже вскоре могут себя проявить, Раки. Вы можете получить дополнительные средства, которые звезды советуют с умом инвестировать.

Лев

В этот день избраннику Львов может потребоваться ваша поддержка, только не душите его заботой. Не забудьте позаботиться и о себе – пробежка или поход в спортзал будут отличным выбором.

Дева

Девы будут заняты завершением большого проекта, поэтому у вас не будет времени, чтобы толком поесть. Плотный завтрак придаст вам сил на целый день.

Весы

Непредвиденное обстоятельство перечеркнет планы Весов на этот день, но почему бы не использовать это с пользой? Сделайте то, на что у вас обычно не хватает времени.

Скорпион

Скорпионы усердно работают над сдачей проекта, поэтому даже во сне вы сводите таблицы и чертите графики. Не волнуйтесь, сразу после завершения этой работы вы сможете полноценно отдохнуть.

Стрелец

В этот вечер Стрельцы будут очень романтичны и подготовят соответствующую обстановку для встречи со своим избранником.

Козерог

Перед Козерогами могут открыться новые пути для получения большего дохода. Возможно это даже будет новое место работы с более высокой зарплатой.

Водолей

Звезды советуют помнить Водолеям пословицу о том, что глаза бояться, а руки делают, ведь увидев количество работы на этот день вы и правда можете испугаться.

Рыбы

Как только Рыбы переступят порог офиса, на вас сразу же свалится огромная куча проблем. Спокойно выпейте кофе, а затем в порядке очереди решите все задачи.

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