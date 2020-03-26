Гороскоп на 27 марта: Овны займутся благотворительностью, Львы получат шанс подзаработать, а Водолеям следует записать свои сны

Овен

В этот день Овны могут заняться помощью нуждающимся. Вы получите массу удовольствия от процесса, поэтому не затягивайте с началом.

Телец

Звезды предупреждают одиноких Тельцов, которые могут встретить в этот день свою половинку, что не следует торопить развитие событий, иначе можно все испортить.

Близнецы

Близнецы могут стать инициатором обсуждения интересной темы в кругу своих знакомых. Возможно к процессу присоединится ваша половинка.

Рак

Все признаки указывают на то, что одинокие Раки вскоре встретят своего избранника, поэтому звезды советуют быть наготове.

Лев

В этот день Львы увидят направление, в которое можно будет инвестировать некоторые средства. Звезды говорят, что данное вложение окажется весьма выгодным в итоге.

Дева

Звезды говорят, что Девы могут получить отличного избранника и прекрасные отношения, если научаться любить маленькие недостатки своей потенциальной половинки.

Весы

Одинокие представители знака Весы могут встретить в этот день свою половинку, но разглядеть избранника в толпе будут довольно сложно, предупреждают звезды.

Скорпион

В этот день на Скорпионов может обратить внимание очень интересный человек. Наслаждайтесь тем, как вас добиваются.

Стрелец

Высока вероятность того, что в этот день Стрельцам поступит предложение о работе, которое выглядит как сказка. Не спешите отмахиваться, ведь условия реальны.

Козерог

Козероги и ваши знакомые могут вступить в ряды организации, цели которой близки вам по духу и удовлетворяют ваши амбиции.

Водолей

Звезды советуют Водолеям держать ручку и блокнот возле кровати, чтобы сразу после пробуждения записать ваши сны. Их анализ вам очень поможет в решении насущных проблем.

Рыбы

В этот день Рыбы познакомятся с интересными людьми, и если одиноким представителям знака не повезет встретить свою половинку, то вы хотя бы обзаведетесь полезными контактами.

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