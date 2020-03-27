Гороскоп на 28 марта: Тельцам нужно быть осторожными, Девы захотят сделать ремонт, а Стрельцы могут повысить свою квалификацию

Овен

Если в этот день Овны начнут изучать какое-либо направление искусства, при этом неважно какое именно – от кулинарного до танцев, то это точно быстро не завершится.

Телец

Звезды предупреждают, что сейчас не время действовать импульсивно, Тельцы. Однако сделанные в этот день инвестиции принесут большую выгоду, только все тщательно просчитайте.

Близнецы

Откровенная беседа с избранником Близнецов может вывести вас на новый уровень отношений, только не слишком торопите события.

Рак

В этот день Раки могут перепланировать бюджет, чтобы совершить дорогостоящую покупку. Вы можете себе это позволить, ведь ваши доходы стабильно высоки.

Лев

В этот день Львы будут выглядеть особенно привлекательными и загадочными. Вы сможете выбирать из нескольких кандидатов, восхищенно любующихся вами.

Дева

Девы могут заметить в этот день, что мысленно они уже делают ремонт в своем доме. Не ограничивайте себя мыслями и приступайте к действиям, советуют звезды.

Весы

Такие дни дают Весам шанс удовлетворить свою страсть к общению на волнующие темы с интересными людьми. Также вас ждет приятная беседа с родными.

Скорпион

Усилия Скорпионов не остались незамеченными руководством, поэтому вполне возможно, что вскоре вас ждет повышение или увеличение зарплаты.

Стрелец

Прекрасный день, чтобы решать любые юридические вопросы, Стрелец. Ваше финансовое положение стабильно, можно подумать о получении дополнительного образования.

Козерог

В этот день Козерогам придется принимать решения не с помощью разума, но и с помощью интуиции. Это также может улучшить романтическую сторону вашей жизни.

Водолей

Романтические отношения Водолеев могут перейти на качественно новый уровень. Уделите как можно больше времени своему избраннику в этот день.

Рыбы

Рыбы могут проявить интерес к здоровью и питанию в этот день. Вполне вероятно, что вы даже захотите посетить какую-нибудь лекцию на эту тему.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами