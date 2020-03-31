Гороскоп на 1 апреля: Близнецам лучше отступить, Львам потребуется «вагон» терпения, а Водолеи могут утонуть в новых данных

Овен

Мысли Овнов будут путаться в этот день, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то не понимаете.

Телец

Полет фантазии приведет Тельцов на неизведанную для вас территорию, однако не стоит беспокоиться на этот счет.

Близнецы

Не только Близнецы могут быть упрямыми. Есть и другие люди со столь же непримиримой позицией и при встрече с ними вам лучше быть осторожными, чтобы не случилось катастрофы.

Рак

Звезды советуют Ракам быть смелее и заговорить с понравившимся вам незнакомцем, ведь так можете обрести не только нового знакомого, но и друга.

Лев

В этот день Львам нужно быть очень терпеливыми, так как действуя резко и быстро, добиться результата будет весьма трудно.

Дева

Девы могут прямо говорить людям то, что вы думаете, однако звезды призывают вас быть столько же откровенными, когда речь идет о ваших чувствах.

Весы

Дорога к концу дня для Весов будет изобиловать таким количеством крутых и резких поворотов, что звезды советуют изначально двигаться на минимальной скорости.

Скорпион

Желание найти новые пути развития и испытать их заведет Скорпионов в непривычные для вас области, но здесь вы сможете найти полезную информацию.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам при решении проблем всегда рассматривать альтернативные варианты, но это не означает что нужно жертвовать своими принципами.

Козерог

Точка зрения Козерогов в этот день потребует значительной корректировки, поэтому изучите все детали, прежде чем высказывать свое мнение.

Водолей

Огромный поток новой информации может помешать умственному процессу Водолеев, постарайтесь не утонуть в океане новых данных.

Рыбы

Звезды советуют, Рыбам, которые могут в этот день отвлекаться на посторонние задачи, не брезговать мнение оппозиции, и учитывать все варианты – как старые, так и новые.

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