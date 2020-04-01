Гороскоп на 2 апреля: Ракам не к лицу высокомерие, Весам будет одиноко, а Стрельцам лучше не проявлять инициативу

Овен

Звезды советуют Овнам держать язык за зубами, иначе вы случайно можете рассказать кому-то чужую тайну, а затем дорого за это поплатиться.

Телец

В этот день Тельцам лучше по максимуму использовать свою повышенную концентрацию и прилив сил, так как вскоре все сойдет на нет.

Близнецы

Если Близнецы думают, что окружающим не понять вашей тонкой душевной организации и среди толпы сложно найти достойного собеседника, то вы ошибаетесь, уверены звезды.

Рак

Обладание мудростью или большими познаниями, Раки, не должно делать вас высокомерным зазнайкой.

Лев

Даже самая прочная позиция может пошатнуться, если Львы допустят мысль о том, что вы хоть в чем-то не так хороши, как думают окружающие. Уверенность в себе спасет этот день.

Дева

Звезды советуют Девам хоть иногда открывать людям, которые привыкли воспринимать вас как каменную статую, свою другую, чувственную сторону.

Весы

В этот день Весы могут почувствовать себя до ужаса одинокими, но это не так. Вокруг вас сотни людей, которым может быть еще хуже, чем вам. Просто найдите собеседника.

Скорпион

Если Скорпионы смогут в этот день чему-то научить представителя молодого поколения, то это пойдет на пользу вам обоим.

Стрелец

Стрельцы, конечно же, могут проявить инициативу в этот день, но звезды советуют вмешаться в ход событий лишь после того, как вас об этом попросят.

Козерог

В этот день Козероги будут ощущать неуверенность в себе, но звезды говорят, что это лишь временные сложности и вскоре все придет в норму.

Водолей

Ощущение безысходности будет преследовать Водолеев в этот день. Однако стоит сделать небольшое самовнушение, и стакан вновь покажется наполовину полным.

Рыбы

Рыбы могут зациклиться на самоанализе, что будет вас сводить с ума. Звезды рекомендуют относиться ко всему проще.

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