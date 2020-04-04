Гороскоп на 5 апреля: Тельцам нужно быть откровенными, у Львов будет напряженный день, а Рыбам следует найти источник неудач

Овен

В этот день Овны будут слушать мнения окружающих о себе и проведенных вами изменениях. Звезды уверены, что вы славно поработали и поэтому все отзывы будут положительными.

Телец

От Тельцов потребуется предельная откровенность как дома, так и на работе, предупреждают звезды. Попытка «сгладить углы» только ухудшит ситуацию, поэтому будьте честны на все 100%.

Близнецы

Внутренняя потребность в переменах будет беспокоить Близнецов в этот день. Дойдет даже до того, что вы всерьез начнете поиски другого места работы.

Рак

Сразу несколько людей в этот день будут пытаться раздражать Раков, но вы отлично ориентируетесь в таких хитросплетениях и поэтому все их стрелы пролетят мимо вас.

Лев

Предчувствия не обманут Львов – это будет сложный, напряженный день, но он является отличным временем для обсуждения всех беспокоящих вас тем.

Дева

Девы могут сразу не воспринять незнакомца, который проявит инициативу и заговорит первым, но уже через несколько минут вы будете рады, что он это сделал.

Весы

В этот день Весы осознают, что пора начинать строить счастье своими руками. Хватит жить надеждами и иллюзиями, пора браться за дело.

Скорпион

Скорпионы могут захотеть перемен, но в чем они будут выражаться – смене цвета обоев или смене работы, решать только вам.

Стрелец

В этот день Стрельцов могут попросить навести порядок в офисе. Помните, что представителей власти хоть и уважают, но их зачастую недолюбливают.

Козерог

Козерогам лучше всего будет в этот день обсудить с окружающими проблемы, которые уже давно вас беспокоят. Даже если решение не будет найдено, вы выговоритесь и сбросите груз с души.

Водолей

В этот день Водолеи могут встретить особенно человека. Несмотря на вашу изначальную холодность, новый знакомый продолжит беседу и вы будете этому очень рады.

Рыбы

Вопросы, которые крутятся в голове у Рыб, преследуют одну единственную цель – найти источник ваших недавних неудач и избавиться от него.

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