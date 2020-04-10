Гороскоп на 11 апреля: Раки узнают нечто важное, Львы испугаются перемен, а Рыбы получат шанс построить отношения своей мечты

Овен

Легкомысленность Овнов в этот день не будет соответствовать вашему пику физических сил и энергичности, поэтому будет трудно отыскать подходящее для такого состояния дело.

Телец

Звезды уверяют, что это будет лучший день в жизни Тельцов, если вы решитесь на широкий романтический жест в отношении своего избранника.

Близнецы

В доме Близнецов в этот день будет царить счастье, поскольку наконец-то все дорогие вам люди соберутся вместе.

Рак

Раки с друзьями в этот день узнают нечто новое и интересное, что в будущем сыграет важную роль в ваших жизнях.

Лев

В этот день Львы могут ощутить происходящие вокруг вас трансформации и испугаться. Однако звезды уверяют, что все они к лучшему, поэтому волноваться не стоит.

Дева

Творческая сторона Дев потребует самовыражения в этот день. Звезды советуют не сдерживать свой порыв и полностью отдаться вдохновению.

Весы

Находящиеся в переходном периоде Весы могут подумывать о смене места жительства. Составьте список возможных вариантов и тщательно их рассмотрите.

Скорпион

Талант общения с людьми поможет Скорпионам получить доступ к новому кругу знакомых и даже друзей, чьи интересы будут совпадать с вашими.

Стрелец

Стрельцы вступают в контакты с новыми людьми, которые благотворно влияют на вас в творческом плане. Ваши старания могут привести к повышению или другому карьерному улучшению.

Козерог

Звезды советуют Козерогам отправиться в путешествие, которое, учитывая обстоятельства, будет не слишком продолжительным и далеким.

Водолей

Интересные мечты могут завладеть умом Водолеев в этот день, правда, вам придется продумать план действий, чтобы достичь новые цели.

Рыбы

В этот день одинокие Рыбы смогут создать отношения мечты, поскольку романтика и любовь будут виться вокруг вас. Не упустите свой шанс, действуйте!

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