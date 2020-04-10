Гороскоп на 11 апреля: Раки узнают нечто важное, Львы испугаются перемен, а Рыбы получат шанс построить отношения своей мечты

Овен
Легкомысленность Овнов в этот день не будет соответствовать вашему пику физических сил и энергичности, поэтому будет трудно отыскать подходящее для такого состояния дело.
Телец
Звезды уверяют, что это будет лучший день в жизни Тельцов, если вы решитесь на широкий романтический жест в отношении своего избранника.
Близнецы
В доме Близнецов в этот день будет царить счастье, поскольку наконец-то все дорогие вам люди соберутся вместе.
Рак
Раки с друзьями в этот день узнают нечто новое и интересное, что в будущем сыграет важную роль в ваших жизнях.
Лев
В этот день Львы могут ощутить происходящие вокруг вас трансформации и испугаться. Однако звезды уверяют, что все они к лучшему, поэтому волноваться не стоит.
Дева
Творческая сторона Дев потребует самовыражения в этот день. Звезды советуют не сдерживать свой порыв и полностью отдаться вдохновению.
Весы
Находящиеся в переходном периоде Весы могут подумывать о смене места жительства. Составьте список возможных вариантов и тщательно их рассмотрите.
Скорпион
Талант общения с людьми поможет Скорпионам получить доступ к новому кругу знакомых и даже друзей, чьи интересы будут совпадать с вашими.
Стрелец
Стрельцы вступают в контакты с новыми людьми, которые благотворно влияют на вас в творческом плане. Ваши старания могут привести к повышению или другому карьерному улучшению.
Козерог
Звезды советуют Козерогам отправиться в путешествие, которое, учитывая обстоятельства, будет не слишком продолжительным и далеким.
Водолей
Интересные мечты могут завладеть умом Водолеев в этот день, правда, вам придется продумать план действий, чтобы достичь новые цели.
Рыбы
В этот день одинокие Рыбы смогут создать отношения мечты, поскольку романтика и любовь будут виться вокруг вас. Не упустите свой шанс, действуйте!
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