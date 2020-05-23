Гороскоп на 24 мая: Ракам и Скорпионам следует уделить внимание здоровью, Львы составят план на целую жизнь, а Рыбы смогут найти новую работу

Овен

Звезды советуют Овнам запомнить, что именно заставит вас чувствовать себя прекрасно в этот день, чтобы повторить эти ощущения в последующем.

Телец

К Тельцам, получавшим в последнее время финансовые бонусы, в этот день придет осознание того, что упорный труд хорошо вознаграждается.

Близнецы

Увидевшие серьезные изменения в кругу друзей и единомышленников Близнецы смогут оценить, в каком месте находитесь вы сами и тогда вы уже будете знать, куда двигаться.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам, которые чувствуют себя немного уставшими, притормозить в делах и уделить внимание здоровью.

Лев

В этот день Львы, которые влюблены и летают в облаках, могут распланировать всю свою будущую жизнь, вплоть до момента появления детей и даже внуков.

Дева

Обязанности по дому морально давят на Дев, которые с утра будут не в лучшем настроении. Потратьте день на отдых и составления планов на следующую неделю.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы оптимизировать рабочее пространство, убрав все лишнее. Это сэкономит вам много времени и сил в долгосрочной перспективе.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует уделить внимание своему здоровью, даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас нет никаких жалоб.

Стрелец

Стрельцам следует укрепить связи в профессиональном сообществе, поскольку это будет один из последних спокойных дней – звезды предупреждают о скорой буре.

Козерог

Козероги придумают для себя новый способ анализа происходящих событий, который позволит ясно видеть и понимать ситуацию.

Водолей

Отдохнувшие Водолеи смогут решить любую задачу и справятся с любой проблемой, казавшейся ранее непреодолимой.

Рыбы

Уверенность в себе и своих силах помогут Рыбам в поисках работы. В этот день вы сможете найти сразу несколько отличных предложений.

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