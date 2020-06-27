Гороскоп на 28 июня: Овны могут увеличить свой доход, у Львов попросят финансовой помощи, а Скорпионы станут примером для друзей

Овен

В этот день для Овнов могут открыть возможности увеличить свой доход. Звезды говорят, что для этого вам нужно использовать свою энергию и вдохновение.

Телец

Отношения Тельцов могут быть улучшены в этот день благодаря вашей повышенной чувствительности к нуждам и чувствам близких вам людей.

Близнецы

Здравый смысл Близнецов пригодится для помощи коллегам или членам семьи, которым придется трудно без ваших советов.

Рак

В ходе бесед с друзьями у Раков может проявиться ваша творческая сторона. Также вы можете стать жилеткой, в которую поплачется ваш собеседник.

Лев

В этот день у кого-то из знакомых Львов могут возникнуть финансовые сложности. Будьте готовы, что к вам прибегут за помощью.

Дева

Звезды говорят, что Дев в этот день посетит вдохновение. Высокие энергии помогут вам начать новый творческий проект.

Весы

Творческие способности представителей знака Весы в этот день будут на подъеме. Звезды советуют записывать все ваши мысли и идеи, которые затем стоит проанализировать.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут стать примером для своих друзей. Вы сможете вдохновить окружающих, которым трудно следовать за мечтой.

Стрелец

Стрельцы в этот день проявят себя как талантливые стратеги, которые все заранее продумают и заставят даже неудачное стечение обстоятельств работать себе на пользу.

Козерог

Изучение других культур может настолько увлечь Козерогов, что вы начнете уделять этому занятию еще больше времени. Избавиться от лишних мыслей вам поможет прогулка.

Водолей

Стремление преуспеть в делах, а также заработать как можно больше будет править Водолеями в этот день. Звезды советуют записать и изучить свои сновидения.

Рыбы

В этот день у Рыб может появиться желание навестить друга, который живет довольно далеко. Правда, звезды советуют сначала созвониться, а уже затем принимать решение.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами