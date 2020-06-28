Гороскоп на 29 июня: Тельцы должны позаботиться о себе, Стрельцам нужен хороший план действий, а Козероги разом могут решить почти все проблемы

Овен

Лучшее время, чтобы Овны показали себя миру во всей красе. Не смейте себя жалеть, если что-то не выходит, а пробуйте снова. Составляйте планы на будущее.

Телец

Настал день заботы о себе и своих близких, Тельцы. Не забудьте позвонить всем, с кем давно не общались и не виделись. Наведите порядок дома.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам составить список дел на этот день. Следует избегать проявлений агрессии, поскольку это не принесет никакой пользы.

Рак

Несколько трудный день ожидает Раков, говорят звезды. Следует навести порядок в финансовых документах, а также в своем доме.

Лев

Потрясающий день для Львов, перед которыми откроются широкие возможности. Можно смело брать на себя инициативу и вести за собой тех, кто прислушивается к вашему мнению.

Дева

В этот день Дев могут не слушать, но не стоит на это обижаться, говорят звезды. Сконцентрируйтесь на достижении своих целей.

Весы

Витающим в облаках представителям знака Весы звезды советуют спуститься на Землю, поскольку есть несколько вещей, требующих вашего внимания и участия.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов, что этот день не предназначен для борьбы и противостояний. Следует искать компромиссы и точки соприкосновения.

Стрелец

Этот день Стрельцам нужно начать с составления плана и действовать затем строго в соответствии с ним, используя всю свою энергию и силы. Если все сделать правильно, то это будет фантастический день.

Козерог

Козероги в этот день могут минимальными усилиями решить множество накопившихся проблем, в том числе и тех, которые вы очень не хотите доставать из-под сукна.

Водолей

Звезды советуют Водолеям выбрать на этот день тактику марафонца, а не спринтера. Нужно действовать уверенно и методично, никуда не торопясь при этом.

Рыбы

Рыбы пребывают в переходном периоде, поэтому вы еще далеки от оптимальной формы. Не расстраивайтесь, вскоре наступит прилив сил и вы сделаете все, что задумали.

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