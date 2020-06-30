Гороскоп на 1 июля: Овнам будет сложно принять решение, у Раков проявится внутренний конфликт, а Стрельцам не следует торопить события

Овен

В этот день Овнам будет очень сложно принять какое-то важное решение, при этом обращение за помощью к другим людям только усилит путаницу.

Телец

Звезды советуют Тельцам не пытаться помирить тех, кто пока что не готов к миру и хочет воевать. Не вмешивайтесь в конфликт, пока вас не попросят выступить в роли парламентера.

Близнецы

Близнецы будут знать, как разрешить конфликт, но без поддержки других людей сделать это будет невозможно. Беда в том, что только вы можете быть столь гибкими и практичными.

Рак

У Раков может проявиться внутренний конфликт – ваша прагматичная сторона столкнется с мечтательной натурой. Эмоции могут обмануть, поэтому их в расчет не берите.

Лев

В этот день эмоции будут мешать Львам принимать правильные решения. Чтобы очистить голову и собраться, прогуляйтесь с другом или посетите спортзал.

Дева

Звезды советуют Девам использовать ваши любимые увлечения, чтобы успокоить бурю эмоций, мешающих сосредоточиться. Хорошо, если это будет книга или любимый фильм.

Весы

Весам следует найти способ выражать свой артистизм, полагают звезды. Может быть это будет личный веб-сайт, а может быть вы получите место, к примеру, на радио-шоу.

Скорпион

В этот день Скорпионы обнаружат, что работавшее ранее безотказно средство теперь дало сбой. Следует остановиться и придумать новую тактику действий.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам не торопить события. Если, к примеру, вы вспахали поле, то следует дождаться урожая. Будьте терпеливы.

Козерог

Козерогам следует впустить побольше фантазии в свою излишне прагматичную жизнь, уверены звезды. Правда, в первое время вам будет сложно сосредоточиться.

Водолей

В этот день Водолеи будут захвачены двумя разнонаправленными энергиями и поэтому вас будет бросать из одной крайности в другую.

Рыбы

Рыбам следует научиться опережать толпу на шаг или два. Тогда вами никто не сможет командовать, и вы будете вольны выбирать направление движения.

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