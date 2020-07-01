Гороскоп на 2 июля: Тельцам нельзя лениться, Девы должны перепроверять всю информацию, а у Козерогов будет избыток физической энергии

Овен

Этот день для Овнов может быть наполнен суетой, но юмор поможет разрядить обстановку. Будет очень важно обмениваться идеями с окружающими.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов, что ваша лень может все испортить. Вскоре вы сами обнаружите, что чем вы активнее, тем быстрее и легче проходит день.

Близнецы

Близнецам следует расслабиться и не быть столь напряженными, как обычно. Будьте веселы и энергичны, общайтесь с другими людьми на разнообразные темы.

Рак

Эмоциональная драма Раков практически завершилась. Активность на протяжении всего дня поможет избавиться от всего оставшегося негатива.

Лев

Звезды советуют Львам встретиться с друзьями, с которым вы уже давно не виделись. Общение поможет вам быстро влиться в компанию.

Дева

В этот день Девам следует перепроверять всю поступающую информацию, даже если она касается новых для вас областей знаний.

Весы

Отличный день для представителей знака Весы, чтобы добиться успеха, правда, может помешать ваша стеснительность. Физические упражнения помогут быть в тонусе.

Скорпион

Активность и движение помогут Скорпионам сделать этот день ярким. Физические упражнения можно заменить игрой в футбол или ездой на велосипеде.

Стрелец

Звезды уверены, что Стрельцы должны начать делиться знаниями, которые вы совсем недавно приобрели. Очистить мысли поможет небольшая прогулка.

Козерог

Занятия спортом будут обязательными для Козерогов, которых в этот день просто распирает от избытка физической энергии.

Водолей

Водолеям следует много говорить, чтобы другие люди вас услышали, а также слушать, чтобы окружающие могли высказаться. Обмен мнениями будет иметь решающее значение.

Рыбы

В этот день Рыбам следует принимать самое активное участие в беседах, диспутах и обсуждениях, чтобы ваши идеи стали известны окружающим.

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