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Гороскоп на 17 июля: Раков ждет очень важная беседа, Львы получат финансовые бонусы, а перед Скорпионами могут открыться новые возможности

Гороскоп на 17 июля: Раков ждет очень важная беседа, Львы получат финансовые бонусы, а перед Скорпионами могут открыться новые возможности

Овен

Работу Овнов облегчит новое коммуникационное оборудование. Звезды говорят, что освоить его будет очень легко, поэтому переживать на этот счет не стоит.

Телец

Долгая дружба Тельцов с теперь уже близким человеком может внезапно перерасти в нечто большее. Вы можете увидеть этого человека в новом, романтическом свете.

Близнецы

Постоянное размышление о чем-то важном может даже нарушить сон Близнецов. Когда же вы наконец уснете, то вам, вероятнее всего, приснятся кошмары.

Рак

В этот день Раков ждет очень важная беседа, но звезды не могут сказать точно, какой темы она будет касаться – работы или же с романтических отношений.

Лев

Упорный труд на выбранном вами направлении начинает приносить финансовые бонусы. Это может быть как разовая премия, так и прибавка к жалованию.

Дева

Звезды говорят, что у Дев может возникнуть соблазн сделать какие-то радикальные изменения в вашей жизни, особенно в том, что касается вашей профессии.

Весы

Весы, как правило, собраны и внимательны, но сегодня ваши психические способности могут показаться более сфокусированными, чем обычно.

Скорпион

Беседы Скорпионов, связанные с работой или же социальные встречи, могут перерасти в разговоры о новых возможностей заработка с помощью современных технологий.

Стрелец

Стрельцы не являются теми людьми, которые рискуют под влиянием момента, поэтому вы можете проанализировать всю информацию, прежде чем совершать какие-либо действия.

Козерог

Электронные письма, телефонные звонки издалека или другие виды общения могут связать вас с новыми интересными людьми, которые подарят Козерогам несколько интересных идей.

Водолей

Как бы ни были продвинуты Водолеи в своем духовном развитии, в этот день вас ждут новые откровения, пробуждения и переживания.

Рыбы

В этот день у Рыб появится новая возможность. Может показаться, что сбылась ваша мечта, но принятие этого внесет в вашу жизнь слишком много перемен.

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