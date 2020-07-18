Гороскоп на 19 июля: Овнов посетят сомнения, Львам нужно проще относиться к мелочам, а Стрельцам нужно максимально использовать имеющиеся ресурсы

Овен
В этот день Овнов посетят сомнения в правильности выбранного пути. Следуйте своим инстинктам и вспомните пословицу «тише едешь – дальше будешь».
Телец
Звезды рекомендуют Тельцам восстановить контроль над вещами, которые могут вас сдерживать в этот день, иначе вы не достигнете поставленных целей.
Близнецы
Близнецы, когда речь заходит о выражении вашей страсти, будьте внимательны. Помните, что чем проще мысль будет сформулирована, тем быстрее она будет воспринята.
Рак
Стиль Раков в этот день будет оптимистичен, свободолюбив и авантюрен. Такой подход к делам сердечным не совсем ваш, но вы склонны его испробовать.
Лев
Когда речь идет о вопросах любви и романтики, для Львов очень важно не переоценивать каждую мелочь, уверены звезды. Смотрите на мир проще.
Дева
Девам могут сделать предложение о переходе на новый уровень отношений, подразумевающий отказ от некоторой степени свободы.
Весы
Романтичная и чувствительная натура Весов оживет в этот день, и вы можете обнаружить, что вам очень хочется оказаться в объятиях вашего избранника.
Скорпион
В романтической жизни Скорпионов, скорее всего, произойдет накал. Есть определенные обязанности, которые вы должны выполнять, но они отвлекают вас от объекта вашей страсти.
Стрелец
Стрельцы, возможно, в этот день почувствуют давление времени, которое утекает, как вода сквозь пальцы. Важно по максимуму использовать то, чем вы сейчас владеете.
Козерог
В этот день Козероги окажутся перед выбором – брать или нет на себя дополнительные обязательства перед своим избранником в обмен на часть личной свободы.
Водолей
Хорошее время для Водолеев, чтобы глубже исследовать ваш нынешний роман с тем человеком, который находится рядом с вами. Используйте ваши эмоции.
Рыбы
Невероятная страсть и творчество Рыб находятся в центре всеобщего внимания. В вас есть сила, чтобы сиять особенно ярко в этот день.
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