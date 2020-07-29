Гороскоп на 30 июля: Близнецы будут решать личные проблемы, Львы должны оставаться спокойными, а у Водолеев начинается новый этап в личной жизни

Овен

Ожидается напряженный день у Овнов, которые, впрочем, могут много достичь, хоть это и лишит вас сил и к вечеру вы будете измотаны.

Телец

Сейчас не время быть безрассудными, Тельцы. Важно принимать правильные решения и придерживаться четкого плана действий, даже если все вокруг будут против.

Близнецы

Все любят Близнецов за умение мечтать, но в этот день нужно быть практичными. Решайте личные проблемы. Это время, чтобы сосредоточить свое внимание на любимых.

Рак

Большие изменения назревают у Раков дома или на работе. Все силы направьте на завершение текущих дел, не беспокойтесь о вещах, которые вы не можете контролировать.

Лев

Это требовало некоторых усилий, но кажется, что Львы смогут преодолеть свою склонность говорить, прежде чем думать. Не позволяйте кому-то или чему-то вывести вас из себя.

Дева

Семья и друзья Дев могут быть раздражительными в этот день, поэтому звезды советуют держаться от них подальше. Не волнуйтесь, скоро все придет в норму.

Весы

Не самое веселое время для представителей знака Весы, так как вновь появляются важные проблемы, которые нужно срочно решать. Вы бы предпочли этим не заниматься, но такой возможности у вас нет.

Скорпион

Напрасно пытаться заставить кого-либо что-то сделать в этот день, Скорпионы. Вы обнаружите, что почти все будут так же упрямы, как и вы.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам не завидовать высотам, которых вы пока что не достигли. Новая дорогая машина или шикарное украшение не сделают вас счастливыми.

Козерог

Острый аналитический ум уже сослужил хорошую службу Козерогам в бизнесе. Однако эта же самая черта зачастую мешает вам в личной жизни.

Водолей

Этот день может стать началом захватывающего периода в личной жизни Водолеев. Будьте готовы к чему-то большему, чем простые встречи или свидания.

Рыбы

Будет ощущаться некоторое напряжение, поэтому энтузиазм Рыб будет только раздражать, а не очаровывать. Не волнуйтесь, это временно.

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