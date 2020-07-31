Гороскоп на 1 августа: Тельцам нужны все факты, чтобы принять решение, Скорпионам следует притормозить, а Водолеям пора поверить в себя

Овен

Найдите единомышленников, Овны. Если вы не испугаетесь и поделитесь своими мыслями и эмоциями, то сможете узнать много нового о себе.

Телец

Возникшее на пути Тельцов в этот день препятствие нужно устранять, имея на руках все данные и факты. Только после анализа принимайте взвешенное решение.

Близнецы

Не позволяйте страху или сожалению сдерживать вас, Близнецы. Вы сможете пробить любую стену и очистить путь к своей цели. Будьте смелее и решительнее.

Рак

Раки, кажется, всегда находятся в нужном месте и в нужное время. Вынесите из негативного опыта прошлого уроки для лучшего будущего.

Лев

Львам не следует сжигать мосты, даже если кажется, что нет абсолютно никаких шансов наладить отношения. Эмоции в этот день будут бушевать, сдерживайтесь.

Дева

Внутренний голос подсказывает Девам, что пришло время замедлиться. Лучше сделать перерыв и позволить кому-то другому взять на себя инициативу.

Весы

Фантастический день для представителей знака Весы. Внутри вас есть огромная сила, которая не всегда проявляется. Идеальное время, чтобы показать миру свою смелость.

Скорпион

Неурядицы и коллизии то там, то здесь указывают Скорпионам на необходимость снизить скорость. Каждый шаг следует тщательно обдумывать, тогда и проблем будет меньше.

Стрелец

Пора признаться себе, Стрельцы, что у вас нет ответов на все вопросы. Наступило время для небольшой реорганизации, которая должна исправить имеющиеся недочеты.

Козерог

Разум Козерогов будет в этот день активным и даже немного беспокойным. Это сигнал, чтобы высказать свое мнение, но убедитесь, что не задеваете чувства других.

Водолей

Нельзя позволять страху или неуверенности удерживать вас на месте, Водолеи. Ваш разум чист и вы имеете все шансы совершить задуманное, просто поверьте в себя.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам остановиться и проверить, точно ли вы становитесь тем, кем хотели быть. Помните, что истинная красота внутри.

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