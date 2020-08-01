Гороскоп на 2 августа: Близнецы должны быть реалистами, в жизни Дев объявится неприятное прошлое, а Козерогам следует ценить свое время

Овен

Звезды советуют Овнам наблюдать за поведением других в этот день. Вы обнаружите, что вы можете многому научиться на их действиях и ошибках.

Телец

В этот день Тельцам придется установить четкие границы между вами и близкими, чтобы сохранить имеющиеся отношения.

Близнецы

Близнецам не стоит жить в фантазиях, но при реалистичном подходе вы сможете сделать еще один шаг и стать ближе к своему избраннику.

Рак

Звезды предупреждают Раков, что ужо быть дисциплинированными, когда вы будете делать шаги навстречу любимому. Излишняя эмоциональность может все испортить.

Лев

Львам также не помешает держать себя в руках. Особенно не стоит поддаваться воздействию паники и страха, которые могут сковать вашу инициативу.

Дева

Немало хлопот Девам могут доставить некоторые моменты из вашего прошлого, которые вы пытались забыть, но в этот день они вновь появятся в вашей жизни.

Весы

Весы в этот день будут более чувственными и романтичными, чем обычно, поскольку Купидон, как говорят звезды, уже выпустил стрелу и та поразит ваше сердце.

Скорпион

Творческие способности Скорпионов окажутся заблокированы в этот день, но не думайте прекращать работу над художественным проектом.

Стрелец

В этот день Стрельцам не следует торопиться. Все нужно делать спокойно, плавно и четко. Также не позволяйте тревогам окружающих вас людей испортить день.

Козерог

Козерогам следует быть более избирательными в отношении того, на что вы используете свою энергию. Не тратьте время на ситуации, которые не соответствуют вашим целям.

Водолей

В жизни Водолеев вновь появятся любовь и романтика, но важно быть практичными. Порядок и дисциплина часто важны для хороших отношений.

Рыбы

Отношения Рыб с другими людьми – это не шоу и не спектакль. Настал день, когда вы должны прислушаться к желаниям избранника и сделать все, чтобы ваши отношения имели будущее.

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