Гороскоп на 3 августа: Львам нужен запасной план, Скорпионы должны проверять информацию, а Водолеям не стоит принимать поспешных решений

Овен

Овнам следует в этот день остерегаться вещей, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не тратьте свое время, пытаясь понять смысл бесполезной болтовни.

Телец

Расширьте свой кругозор, Тельцы, ведя интеллектуальные беседы с другими людьми. Пока вы сохраняете позитивный настрой, вам не будут страшны любые преграды.

Близнецы

В этот день Близнецам будет трудно доверять другим людям. Доверяйте своим инстинктам – они, остается надеяться, вас точно не подведут.

Рак

Не позволяйте никому пытаться встать на вашем пути, Раки. Вполне может быть, что окружающие вас люди оперируют неверной информацией.

Лев

Звезды советуют Львам не класть все яйца в одну корзинку в этот день. Продумайте несколько других вариантов на случай, если с основным произойдет неудача.

Дева

Вокруг Дев в этот день будет кипеть активность, за которую вы должны зацепиться. Самое трудное, что нужно запомнить, – не увлекаться настолько, чтобы потерять свои ориентиры.

Весы

В этот день между представителями знака Весы и окружающими людьми будет отличная связь. Убедитесь, что ваши отношения основаны на чем-то значимом, иначе может оказаться так, что построенная вами реальность на деле не существует.

Скорпион

Хороший день для продвижения вперед Скорпионов, однако звезды предупреждают о том, что можно легко попасть в ловушку, поэтому используйте только надежные и трижды проверенные данные.

Стрелец

Люди могут давать Стрельцам обещания, которые звучат хорошо для этого дня, но затем они станут бесполезными. Не вкладывайте время или деньги в рискованные предприятия.

Козерог

Ситуация этого дня может показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. Плохая новость заключается в том, что так и есть на самом деле.

Водолей

Вихрь активности угрожает поднять Водолеев в воздух, раскрутить и унести от привычных вам дел и занятий. Остерегайтесь слишком хороших обещаний, не спешите вкладываться в новое дело.

Рыбы

Рыбы могут забыть о проблемах на день и хорошо провести это время, но стоит помнить и понимать, что королевская карета вскоре превратится в тыкву.

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