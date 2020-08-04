Гороскоп на 5 августа: Тельцы должны быть осторожны при общении, Девы столкнутся с препятствием, а Стрельцам придется сдерживать гнев

Овен

Нельзя допустить, чтобы взрыв эмоций повлиял на долгосрочную стратегию реализации самых заветных желаний Овнов. Потратьте время на себя, если это позволит вам чувствовать себя лучше. Не сдавайтесь.

Телец

Окружающие Тельцов люди склонны быть обидчивыми в этот день, поэтому будьте осторожны при общении с ними, но это не означает, что можно врать. Всегда говорите правду.

Близнецы

В этот день окружающие Близнецов люди могут быть сбиты с толку или очень расстроены, поэтому все правильные ответы будут только в вашей голове.

Рак

Увлекайтесь тем, что любите больше всего, советуют Ракам звезды. К примеру, на фуршете вместо того, чтобы пробовать все, наберите полные тарелки одного-двух любимых блюд.

Лев

Львы в этот день будут несобранными, поэтому вам будет сложно довести ваше дело до логического завершения, как бы вы ни старались.

Дева

На пути Дев к заветной мечте может встать препятствие, поставленное могущественными, противостоящими вам силами. Делайте все возможное, чтобы избежать агрессии на работе.

Весы

Весы обретут в этот день понимание ситуации, увидев ее со всех сторон. Это дает вам не только огромное преимущество, но и накладывает определенную ответственность.

Скорпион

На этот день у Скорпионов может быть запланировано свидание, и ваш разум гудит от того, как произвести лучшее впечатление. Помните, что самая важная часть – это уверенность в себе. Расслабьтесь.

Стрелец

В попытке успокоить других людей и внести коррективы, Стрельцы могут ощутить неловкость, способную перерасти в нервозность, беспокойство и, в конечном итоге, в гнев.

Козерог

Звезды советуют Козерогам быть веселыми и легкими в этот день, чтобы даже вечером после тяжелого дня вы в толпе без труда разглядели своего избранника.

Водолей

Созданные фантазией Водолеев картинки в вашей голове не так уж нереальны, как вы полагаете. Хороший день, чтобы прислушаться к внутреннему руководящему голосу.

Рыбы

В этот день Рыбам может быть трудно донести свое мнение до окружающих. Для некоторых людей ваши идеи могут показаться слишком эгоистичными. Отличный день, чтобы наблюдать и учиться.

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