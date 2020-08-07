Гороскоп на 8 августа: стресс и раздражительность будут спутниками практически всех знаков, но звезды советуют не срываться на близких

Овен

Овны в этот день могут проснуться злыми из-за не очень хорошего сна. Вы получите плохие известия о финансах, но они окажутся неправдой, поэтому не переживайте.

Телец

Близкий человек Тельцов будет очень сильно расстроен в этот день, что выбьет из колеи и вас. Это не связано с вами, просто дайте этому человеку время и пространство.

Близнецы

Незавершенные дела будут давить на Близнецов, создавая стресс. Успокойтесь и не паникуйте, делайте все в привычном режиме, в том числе и перерывы.

Рак

Разногласия могут превратиться в ссоры между членами группы, с которой тесно связаны Раки. Держитесь подальше от центра скандала, в который вам не стоит вмешиваться.

Лев

Давление, требующее выполнения незавершенных задач и продолжения уже начатых, вызовет у Львов накал эмоций. Все, включая вас, будут чувствовать усталость и стресс, могут вспыхнуть ссоры.

Дева

Ссоры с скандалы будут также окружать Дев, которым звезды не советуют вмешиваться в ситуацию, даже если очень хочется и вы уверены, что смогли бы все разрешить.

Весы

Разочарование может завладеть Весами, которые захотят потратить много денег, совершая импульсивные покупки. Немного побалуйте себя, но не переусердствуйте.

Скорпион

У Скорпионов в этот день может возникнуть соблазн вступить в мелкие ссоры с окружающими. Попробуйте найти другие выходы для своей неуемной энергии.

Стрелец

Головные боли, которые могут появиться в этот день у Стрельцов, будут вызваны переутомлением, стрессом и нервным напряжением. Избегайте ссор и споров.

Козерог

Чувствующие себя особенно энергичными Козероги не смогут найти выход для избытка сил, вследствие чего возникнет повышенная раздражительность, однако не стоит срываться на близких.

Водолей

В этот день у Водолеев может возникнуть конфликт между карьерой и домашними обязанностями. Постарайтесь ясно мыслить и найти решение данной головоломки.

Рыбы

Непростой день для Рыб, которые могут получить неприятные новости. Известия рассердят или расстроят вас, но не стоит срываться на гонце, принесшем дурные вести.

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