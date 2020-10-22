Гороскоп на 23 октября: Тельцам потребуется помощь, свою половинку могут встретить Львы, а Скорпионы не получат ожидаемых денег

Овен

У Овнов могут возникнуть юридические вопросы, которые покажутся трудноразрешимыми из-за вашей неуверенности. Попросите помощи у специалиста и все быстро прояснится.

Телец

Тельцам может понадобиться чья-то помощь или совет. Не бойтесь просить об этом. Вы гордитесь своей изобретательностью и независимостью, но человек не может знать все.

Близнецы

Вторая половинка Близнецов не уверена в том, что проведет с вами много времени в этот день. Проведите время в одиночестве, расслабляясь и приводя себя в порядок.

Рак

Ракам не стоит опасаться того, как родные и близкие оценят ваши старания по дому: готовку или уборку. Все останутся довольны, а вы получите заслуженную похвалу.

Лев

На мероприятии, проходящем возле дома Львов, вы встретите старых друзей и, возможно, заведете новых. Один из них может оказаться потенциальным избранником.

Дева

В этот день Девам могут позвонить пожилые люди, возможно, ваши родители. Позже с вами могут связаться друзья или коллеги, чтобы рассказать вам что-то интересное.

Весы

С вами может не связаться человек, звонка которого Весы очень ждут. Не стесняйтесь позвонить самостоятельно, даже если вы договаривались об обратном.

Скорпион

Скорпионы могут начать беспокоиться о деньгах в этот день. Средства, которые вы ожидали, возможно, не придут. Дело, скорее всего, в банальной задержке. Наберитесь терпения.

Стрелец

У Стрельцов в этот день может возникнуть сильное желание встретиться с друзьями, но, возможно, у вас не получится сделать это так, как вы планировали.

Козерог

Карьерная цель, которую Козероги так надеялись достичь, в настоящий момент может показаться очень далекой. Попытайтесь расслабиться, завтра все может сложиться в вашу пользу.

Водолей

Водолеи при изучении какого-то вопроса не смогут понять определенную концепцию. Не ломайте зря голову, понимание вопроса придет к вам неожиданно.

Рыбы

Вы проснетесь со смутным воспоминанием о полузабытом сне, которое будет беспокоить Рыб весь день. Не позволяй этому сводить вас с ума. В конце концов, это всего лишь сон.

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