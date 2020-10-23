Гороскоп на 24 октября: Раки потратят день на поездки, Весы улучшат свою жизнь, а Козероги получат возможность совершить путешествие

Овен

На рабочем месте Овнов может обновляться оборудование, поэтому вы в процессе повышения своих технических навыков. Вас ждет успех в этом деле, уверены звезды.

Телец

Некоторые близкие друзья могут заинтересовать Тельцов новым занятием или создать группу, к которой вы, возможно, захотите присоединиться.

Близнецы

В этот день Близнецы могут получить внезапные, неожиданные новости, возможно, по почте или по телефону. Ожидайте очень напряженный, но продуктивный день.

Рак

Короткие поездки по вашему району, возможно, связанные с группой, в которую входят Раки, могут занять много вашего времени в этот день. Запишите все свои идеи.

Лев

Неожиданные финансовые известия могут скрасить ваш день, Львы. Возможно, вы получите прибавку к зарплате или какой-то другой доход.

Дева

Удивительное знание, добытое из таких источников, как книги, Интернет или беседы с друзьями, может направить Дев в совершенно новом направлении.

Весы

Новые знания могут значительно улучшить жизнь представителей знака Весы, которые изменят также и свое мышление.

Скорпион

Долгосрочная цель, над достижением которой Скорпионы работали в последнее время, может принести неожиданные, но прекрасные результаты.

Стрелец

У вас может возникнуть желание вырваться из повседневной рутины, Стрельцы, особенно в вопросах карьеры. Вы можете подумать о начале собственного бизнеса.

Козерог

Козероги могут получить внезапную, и неожиданную возможность совершить путешествие по воздуху. Возможно, это то, чего вы давно хотели.

Водолей

Технологии могут открыть Водолеям путь к значительному увеличению вашего дохода, возможно, за счет новых навыков или инвестиций.

Рыбы

Неожиданная необходимость отправиться в путешествие по воздуху или потратить много времени на работу может привести к разлуке с вашим избранником, Рыбы.

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