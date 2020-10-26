Гороскоп на 27 октября: хороший день для Близнецов, Раки получат долгожданные деньги, а Скорпионы смогут отпраздновать успех

Овен

Информация, которая попадет к вам в этот день, может запустить в вас режим поиска истины, Овны. Возможно, это будет новая бизнес-идея, которую вы захотите изучить.

Телец

Хотя обычно вы очень ответственны и пытаетесь сохранить баланс между домом и работой, в этот день ваш разум и сердце будут сосредоточены на вашем доме, Тельцы.

Близнецы

Чувство общности объединяет людей вокруг вас в стремлении к единой цели, и это может быть новым интересом для вас, Близнецы. День обещает быть хорошим, но напряженным.

Рак

Возможно, Раки ожидали немного денег в течение последних нескольких дней, и они, наконец-то, могут прибыть.

Лев

Ваши мысли более сосредоточены, чем обычно, и ваш ум особенно проницателен, Львы. Информацию о новых деловых возможностях следует проверять.

Дева

Старые травмы и фобии могут быть освобождены в этот день, Девы. Вам следует позаботиться о том, чтобы не зацикливаться на них слишком долго.

Весы

Встречи в вашем районе могут принести вам новую и интересную информацию, Весы. Сообщение от знакомого может дать вам новую цель и направить вас по новому пути.

Скорпион

Успех в проекте, над которым Скорпионы долго работали, может означать, что вы захотите отпраздновать. Это день, когда можно забыть о работе и устроить себе царский отдых.

Стрелец

Изучаемый давно предмет может внезапно обрести новый смысл для вас, Стрельцы. Или вы достигнете точки, в которой сможете заставить это работать на вас на практике.

Козерог

Будут улучшены ваши способности решать практические вопросы, Козероги. Проведите тихий вечер со своими близкими.

Водолей

На повестке дня, если это вообще возможно, небольшие общественные и групповые мероприятия, Водолеи. Вы можете познакомиться с кем-то, кто будет полезным для вашей карьеры.

Рыбы

Отношения Рыб с друзьями и семьей теплые, доброжелательные и конструктивные. Ваш день должен пройти гладко. Вечером подумайте о посещении онлайн-лекции или семинара.

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