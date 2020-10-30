Гороскоп на 31 октября: Тельцы смогут высказаться, пройти испытания и стать сильнее должны будут Весы, а Козероги окажутся очень продуктивны

Овен

Овны в этот день будут мультизадачны, поэтому звезды советуют направить свою энергию на небольшие проекты, требующие интеллекта. Не забывайте делать короткие перерывы.

Телец

Окружающие Тельцов люди наконец-то вас услышат, поэтому выскажите все, что накопилось у вас в голове. Ваше влияние на умы будет значительным.

Близнецы

Вы будете склонны резко не соглашаться с полученной информацией, Близнецы. Расширьте свой образ мышления. Вы обнаружите, что чем больше вы предлагаете себя другим, тем более уважаемым и счастливым вы будете в целом.

Рак

Пора объединить и закрепить грандиозные планы и яркие идеи Раков таким образом, чтобы сделать их более практичными. Правда, нужно выразить свои идеи убедительно и лаконично.

Лев

Пришло время вывести ваше общение на новый уровень, Львы. Вы укрепились в своих убеждениях и теперь готовы их отстаивать в любой дискуссии.

Дева

Для Дев начинается новый цикл, в котором вы, возможно, откажетесь от старых убеждений. Соберите свои ресурсы и создайте новую платформу, которой вы будете гордиться.

Весы

Представителям знака Весы может казаться, что вы стоите на краю пропасти и вот-вот упадете. Мужайтесь. Все это часть цикла. Такие испытания только сделают вас сильнее.

Скорпион

Могут найтись люди, которые будут требовать от Скорпионам очень многого и даже почти невозможного. Расскажите о своей ситуации близким и получите от них поддержку.

Стрелец

Постарайтесь не запутаться в чужих словах, Стрельцы. Возможно, вы случайно неверно истолкуете их утверждения, потому что не слушали внимательно.

Козерог

В этот день вас ждет потрясающее чувство экспансии, Козерог, которое вы оцените больше, чем кто-либо. Все, что вы делаете, будет очень продуктивным.

Водолей

Водолеи могут получить сообщение от давно потерянного друга или старого соседа. Это может быть старый учитель, или кто-то другой, но общение будет интересным.

Рыбы

Вы просто не можете дождаться, когда кто-то перестанет говорить, чтобы вы сами могли что-то сказать, Рыбы. Скорее всего, вы все же не дождетесь своей очереди.

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