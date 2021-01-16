Гороскоп на 17 января: Тельцы будут заниматься домом и семьей, быстро расправятся с делами Львы, а у Стрельцов проявятся карьерные проблемы

Овен

Ваши практические навыки будут эффективны, Овны. Творческая или интеллектуальная дисциплина, которая вас увлекает, может потребовать интенсивной концентрации.

Телец

Практические вопросы, касающиеся дома и семьи, могут потребовать вашего внимания, Тельцы. Попросите других членов вашей семьи о помощи.

Близнецы

Воспоминания о приведших к травмам событиях, с которыми вы все еще сталкиваетесь, могут появиться в этот день, Близнецы. Избавьтесь от этого эмоционального груза.

Рак

Финансовые вопросы могут потребовать вашего внимания, Раки. Оплата счетов, депонирование чеков или составление бюджета могут отнять много времени.

Лев

Некоторые проекты могут потребовать практического внимания, чтобы прояснить и устранить раздражающие мелкие детали. Ваша естественная работоспособность на пике, Львы, так что это не займет много времени.

Дева

Родственники или старые друзья, особенно пожилые люди, которые посетят ваш дом в этот день, могут пробудить давно забытые детские воспоминания, Девы.

Весы

В этот день Весы могут много времени отдать беседам по телефону с друзьями, часть из которых – пожилые люди. Разговоры будут информативными и откровенными.

Скорпион

Вы можете решить работать усерднее, чем когда-либо, на достижение ожидаемых результатов, Скорпионы. Это должно освободить вас для более интересных дел.

Стрелец

Внезапно могут проявиться карьерные проблемы, Стрельцы. По вашим амбициям может быть нанесен удар новой информацией, возможно, поступившей издалека.

Козерог

Козероги могут почувствовать облегчение и ощутить прилив радости, если вам в этот день удастся залечить старые душевные раны. Вечером расслабьтесь и отдохните.

Водолей

Вы можете увидеть, как старые и новые дружеские или романтические отношения переходят на новый уровень, Водолеи. Это создаст более сильную связь между вами и теми, кто о вас заботится.

Рыбы

Важный проект может потребовать интенсивной концентрации, Рыбы, к тому же вы находитесь в правильном настроении для работы. Вы останетесь довольны результатами.

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