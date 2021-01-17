Гороскоп на 18 января: Близнецов могут наградить, встреча со старым другом ждет Дев, а жизнь Козерогов может навсегда измениться

Овен

Некоторые глубоко похороненные чувства из прошлого могут возникнуть в этот день, Овны. Не бойтесь показать свою боль и гнев. Оставайтесь дома и разберитесь с этим.

Телец

Вам понравится обмениваться идеями и информацией с другими в этот день, Тельцы, и вы сможете завершить эти занятия в приподнятом настроении.

Близнецы

Близнецы могут оказаться в центре внимания общественности в это день. Вас может найти награда за хорошо выполненную работу, это также может увеличить ваш доход.

Рак

Расширение кругозора – ключевые слова этого дня, Раки. Сообщения, полученные из дальних стран, могут натолкнуть вас на мысль о поездке в эти места.

Лев

Некоторые очень сильные сны могут вернуть вас в прошлое, возможно, в детство. Запишите все из снов, что сможете вспомнить, Львы, позже эти данные окажутся весьма полезны.

Дева

Старый друг, которого вы давно не видели, может внезапно появиться, и вы сможете рассматривать этого человека как потенциального делового партнера или даже романтического избранника.

Весы

Весы, вы по натуре ориентированный на служение человек, и в этот день вам может представиться возможность потратить время на помощь нуждающимся.

Скорпион

Если вы надеялись на удачу, Скорпионы, это тот день, когда она может прийти, особенно если речь идет о любви и романтике.

Стрелец

В вашем доме могут произойти изменения, Стрельцы. Они могут показаться немного раздражающими, некоторые можно даже назвать потрясениями, но в целом они позитивны.

Козерог

Отличные новости, возможно, о новом партнерстве, могут навсегда изменить вашу жизнь, Козероги. Это может повлечь за собой изменения в вашем мировоззрении и отношении к жизни.

Водолей

Некоторые изменения в вашей карьере могут положительно повлиять на ваши ресурсы, Водолеи. Это может быть ожидаемое повышение или продвижение по службе.

Рыбы

Вы будете чувствовать себя особенно романтично и сексуально, Рыбы, ведь вас ждет встреч с избранником. Также вы можете рассчитывать на встречу с друзьями.

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