Гороскоп на 28 января: дом Овнов посетит особенный гость, полный творчества день ждет Стрельцов, а Рыбы будут думать о любви, страсти и романтике

Овен

Скорый приход особенного гостя может заставить вас тщательно убрать свой дом, Овны. Это может быть утомительно, но определенно того стоит. Когда ваш друг приедет, он или она будет чувствовать себя как дома.

Телец

Романтические фильмы могут быть более привлекательными, чем обычно, Тельцы. Если вы пребываете в отношениях,то они могут быть близки к точке, где они должны перейти на новый уровень или закончиться.

Близнецы

Ваше финансовое положение может значительно улучшиться, Близнецы. Это может быть связано с работой, которую вы будете выполнять самостоятельно, а не для работодателя.

Рак

Раки могут посвятить весь день изучению чего-то нового для себя, говорят звезды. При этом высоки шансы того, что полученные в этот день знания вы будете очень часто применять.

Лев

Львы, возможно, решатся записаться на какой-нибудь продвинутый курс в этот день. Держитесь подальше от книжных магазинов, как физических, так и онлайн, иначе вы можете потратить целое состояние на книги по выбранной вами теме.

Дева

Группа друзей может пригласить Дев на фестиваль или семинар, посвященный искусству. Поначалу вы можете сопротивляться, но предмет и инструктор окажутся увлекательными.

Весы

Экстрасенсорные и артистические способности представителей знака Весы должны работать на очень высоком уровне. Вы хороши в том, что делаете, и, скорее всего, так и останетесь.

Скорпион

Мысли о романтических отношениях могут посетить в этот день Скорпионов. После недавней чудесной встречи с избранником в ваших ушах звучит романтическая музыка.

Стрелец

Очень красивый романтический сон может вдохновить Стрельцов на возвышенную творческую деятельность. Вы можете рисовать, писать, сочинять музыку или придумать новый рецепт.

Козерог

Прилив сильной любви и романтической страсти к избраннику может навести Козерогов на мысли о браке. Также появлению этих мыслей может способствовать свадьба друга.

Водолей

Вы можете испытать сильное желание очистить свою психику от прошлых травм, которые ограничивают вас, Водолеи. Вы можете записаться на какой-либо семинар или практикум.

Рыбы

Любовь, страсть, романтика и брак – ваш разум будет сосредоточен на этих вопросах весь день, даже если в вашей жизни сейчас нет особенного человека, Рыбы.

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