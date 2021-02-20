Гороскоп на 21 февраля: Раки крепко сдружаться с новым соседом, в сердце Дев разгорится любовь, а Рыбы сохранят финансовый рост

Овен

Овны будут настроены на романтику в этот день. Возможно, вы и ваш возлюбленный недавно достигли нового уровня понимания, которое связывает вас еще сильнее.

Телец

Служение другим может занять большую часть вашего дня, Тельцы, но не думайте, что ваши усилия будут недооценены. Те, кому вы помогаете, могут ничего не говорить, но они не забудут вашу поддержку.

Близнецы

Слова этого дня для Близнецов – «романтика» и «творчество». Романтика усиливается страстью, а творчество может получить начало из художественного вдохновения.

Рак

Если в доме Раков недавно поселился новый человек, то вы можете ожидать, что он или она проживет с вами какое-то время. Вы и новый человек, возможно, даже станете друзьями на всю жизнь.

Лев

Любовное письмо, стихотворение или другое художественное произведение, посвященное вам, будет греть Львов весь день. Держитесь за это розовое сияние, когда дела идут плохо.

Дева

Любовные отношения, которые существуют уже давно, в этот день могут быть усилены. Сильные эмоции могут проникнуть в ваше сердце, Девы, затрудняя концентрацию на делах.

Весы

Звезды расширят в этот день возможности художественной или исцеляющей деятельности Весов. Все, что вы попытаетесь сделать в этот день, станет частью вашего существа.

Скорпион

Любовь обретает идеализированную сказочную ауру, Скорпионы, когда вы и ваш нынешний или потенциальный избранник проводите время наедине или просто наслаждаетесь общением.

Стрелец

Круг медитации или другое групповое мероприятие, посвященное духовным поискам, может быть в вашей повестке дня, Стрельцы. Записывайте любые откровения, которые приходят к вам.

Козерог

Через несколько месяцев, а может быть и лет усилий к Козерогам, наконец, могут начать приходить карьерные и финансовые успехи.

Водолей

Сложный творческий проект потребует более глубокого исследования, поэтому Водолеи могут провести большую часть дня в Интернете или в библиотеке.

Рыбы

Финансовый рост усиливает чувство собственного достоинства, Рыбы, тем более что ваша нынешняя ситуация должна сохранить свою положительную динамику.

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