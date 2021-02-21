Гороскоп на 22 февраля: Тельцы получат хорошую концентрацию, одна из двух работ может отнять все время Львов, а веселых Козерогов накроет мрак

Овен

Проект, над которым Овны работали долгое время, может быть успешно завершен в этот день. Возможно, уже идут обсуждения следующей работы, но вы не склонны думать об этом, по крайней мере, не сразу.

Телец

Если вы занимаетесь изучением определенного предмета, Тельцы, то вы захотите в этот день погрузиться в книги и узнать как можно больше. У вас особенно хорошая концентрация.

Близнецы

Сейчас не время для инвестиций, Близнецы. Вы можете прочитать в газетах или в Интернете о некоторых новых возможностях для вложения, но будьте очень осторожны.

Рак

Ваш избранник, Раки, выглядит угрюмым? Не позволяйте этому настроению перейти на вас и, конечно же, не слишком расстраивайтесь из-за любимого. Проявите терпение.

Лев

Вы работаете на двух работах, Львы? В этот день одна может потребовать от вас почти все время, вероятно, за счет другой. Все в итоге разрешится в положительном ключе.

Дева

Может показаться, что ваше естественное стремление к инновациям куда-то исчезло, Девы. Просто у вас низкие биоритмы, поэтому не думайте, что вы превращаетесь в ленивого бездельника.

Весы

Желание остаться дома и переставить мебель может захватить вас, Весы. Вы можете вычистить полки на кухне, добавить новые безделушки или расположить книги по жанрам.

Скорпион

Если Скорпионы ожидают важного звонка, возможно, делового, то звезды предупреждают, что контакт произойдет очень поздно.

Стрелец

Денежный перевод, который вы ожидали получить в этот день, вероятно, задержится, Стрельцы. Не тратьте время на бесполезные переживания. Скорее всего, он скоро прибудет.

Козерог

Возможно, в этот день веселых Козерогов накроет мрак, говорят звезды. Вы можете начать сомневаться во всем, что происходит в вашей жизни. Побалуйте и отвлеките себя от тягостных мыслей.

Водолей

Счастливые воспоминания о любимых бабушках и дедушках могут всплыть на поверхность, Водолеи, и вы можете задаться вопросом, почему. Это приятно и, скорее всего, не случайно.

Рыбы

В этот день может состояться встреча, на которой вы не захотите присутствовать, Рыбы. Это может быть долго и скучно, но вы все равно должны постараться послушать.

Читайте также Гороскоп на февраль 2021 года: Близнецы смогут найти свое счастье, сложности лишь закалят Раков, а Рыбы обретут гиперчувствительность

и еще Гороскоп на 2021 год: Тельцы смогут заработать на своих увлечениях, успехов во всех начинаниях добьются Девы, а Козероги обретут новые знания и опыт